Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:05
23.819 -0,08%
Dow Jones 19:05
44.790 +0,74%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: positiva la giornata per Home Depot

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Home Depot evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Home Depot rispetto all'indice.


Tecnicamente, Home Depot è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 407,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 400,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 414.

