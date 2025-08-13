New York: positiva la giornata per Home Depot

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Home Depot
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Home Depot
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Home Depot
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 407,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 400,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 414.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)