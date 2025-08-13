Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Walt Disney
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del creatore di Mickey Mouse, con una variazione percentuale dell'1,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Walt Disney rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 114,6 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 116,7. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 118,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
