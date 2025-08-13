Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:59
23.852 +0,05%
Dow Jones 21:59
44.929 +1,06%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: scatto rialzista per PulteGroup
Prepotente rialzo per il costruttore americano di case, che mostra una salita bruciante del 4,95% sui valori precedenti.
