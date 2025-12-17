Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:09
24.824 -1,23%
Dow Jones 19:09
48.041 -0,15%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: scatto rialzista per FMC Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la società statunitense di scienze agrarie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,05%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di FMC Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di FMC Corporation segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,27 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,13. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
