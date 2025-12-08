Milano
17:35
43.433
0,00%
Nasdaq
18:47
25.588
-0,40%
Dow Jones
18:47
47.740
-0,45%
Londra
17:35
9.645
-0,23%
Francoforte
17:35
24.046
+0,07%
Lunedì 8 Dicembre 2025, ore 19.03
Home Page
/
Notizie
/ New York: scatto rialzista per Micron Technology
New York: scatto rialzista per Micron Technology
Migliori e peggiori
,
In breve
08 dicembre 2025 - 16.10
Protagonista il
produttore di microchip
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,33%.
Condividi
