Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:47
25.588 -0,40%
Dow Jones 18:47
47.740 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: scatto rialzista per Micron Technology

Protagonista il produttore di microchip, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,33%.
