New York: seduta euforica per Lennar Corporation

(Teleborsa) - Brilla il costruttore statunitense di case
, che passa di mano con un aumento del 4,71%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Lennar Corporation
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,52%, rispetto a +2,42% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo di Lennar Corporation
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 132,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 126,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 137,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)