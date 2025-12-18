Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:49
25.024 +1,53%
Dow Jones 20:49
47.997 +0,23%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: movimento negativo per Lennar Corporation

(Teleborsa) - Rosso per il costruttore statunitense di case, che sta segnando un calo del 2,85%.

L'andamento di Lennar Corporation nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Lennar Corporation segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 107,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 111,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 105,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
