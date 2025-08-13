Milano 15:50
42.264 +0,78%
Nasdaq 15:50
23.947 +0,45%
Dow Jones 15:50
44.833 +0,84%
Londra 15:50
9.156 +0,09%
Francoforte 15:50
24.221 +0,82%

Parigi: andamento sostenuto per Alstom

Migliori e peggiori, In breve
Bene il Gruppo industriale francese, con un rialzo dell'1,94%.
