Milano 12:12
42.179 +0,58%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:12
9.159 +0,13%
Francoforte 12:11
24.235 +0,87%

Piazza Affari: Fincantieri sale verso 17,97 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Fincantieri sale verso 17,97 Euro
Grande giornata per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,24%.
Condividi
```