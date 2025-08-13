Piazza Affari: risultato positivo per NewPrinces

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare italiano
, che tratta in utile del 2,91% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di NewPrinces
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NewPrinces
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di NewPrinces
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,13 Euro. Primo supporto visto a 24,18. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)