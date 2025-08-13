Milano 15:51
Piazza Affari: risultato positivo per NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare italiano, che tratta in utile del 2,91% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di NewPrinces evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NewPrinces rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di NewPrinces. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,13 Euro. Primo supporto visto a 24,18. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
