Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo agroalimentare italiano, che passa di mano con un calo dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di NewPrinces è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,34. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
