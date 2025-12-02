Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo agroalimentare italiano
, che lievita del 3,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che NewPrinces
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,54%, rispetto a +1,03% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo scenario di medio periodo di NewPrinces
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 18,97 Euro. Supporto a 18,53. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 19,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)