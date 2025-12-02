Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

Milano 11:56
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo agroalimentare italiano, che lievita del 3,07%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che NewPrinces mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,54%, rispetto a +1,03% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario di medio periodo di NewPrinces ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 18,97 Euro. Supporto a 18,53. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 19,41.

