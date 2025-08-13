Milano 15:52
42.263 +0,78%
Nasdaq 15:52
23.954 +0,48%
Dow Jones 15:52
44.846 +0,87%
Londra 15:52
9.157 +0,10%
Francoforte 15:52
24.227 +0,84%

Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER
Bene l'istituto di credito emiliano, con un rialzo del 2,52%.
Condividi
```