Milano
15:52
42.263
+0,78%
Nasdaq
15:52
23.954
+0,48%
Dow Jones
15:52
44.846
+0,87%
Londra
15:52
9.157
+0,10%
Francoforte
15:52
24.227
+0,84%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 16.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER
Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER
Migliori e peggiori
,
In breve
13 agosto 2025 - 12.30
Bene l'
istituto di credito emiliano
, con un rialzo del 2,52%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in positivo per BPER
Piazza Affari: andamento sostenuto per BPER
Piazza Affari: seduta euforica per BPER
Piazza Affari: andamento sostenuto per BPER
Titoli e Indici
Bper
+2,43%
Altre notizie
Piazza Affari: in calo BPER
Piazza Affari: andamento negativo per BPER
Piazza Affari: andamento rialzista per BPER
Piazza Affari: scambi negativi per BPER
Piazza Affari: andamento rialzista per BPER
Piazza Affari: scambi negativi per BPER