Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:52
25.603 -0,35%
Dow Jones 18:52
47.753 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi
Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene dell'1,95%.
Condividi
```