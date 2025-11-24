Milano 13:47
42.279 -0,90%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:47
9.563 +0,24%
Francoforte 13:47
23.219 +0,55%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Stellantis
Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che avanza bene del 2,99%.
Condividi
```