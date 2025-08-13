TUI rivede al rialzo la guidance sull'EBIT dopo primi 9 mesi in crescita

TUI

(Teleborsa) -, big tedesco del turismo, ha comunicato che idel Gruppo nel terzo trimestre sono aumentati del 7,1% a 6,2 miliardi di euro in tutti i segmenti, trainati dall'aumento dei volumi e dall'aumento dei prezzi e delle tariffe. Migliordel Gruppo nel terzo trimestre di sempre, in crescita significativa di +88,7 milioni di euro a 320,6 milioni di euro (terzo trimestre 2024: 231,9 milioni di euro).L'EBIT sottostante deiè cresciuto a 164,7 milioni di euro, con un aumento di +115,5 milioni di euro (199,3 milioni di euro, +150,1 milioni di euro) a cambi costanti, trainato da una performance record nei settori Hotel & Resort e Crociere. I risultati dimostrano il successo dei progressi strategici, i vantaggi del modello di business verticalmente integrato e la ridotta stagionalità del Gruppo, si legge nella nota sui conti.Sulla base della solida performance dei primi nove mesi, che ha generato un EBIT sottostante in miglioramento e delle prime indicazioni positive per luglio, TUI haper l'anno fiscale 2025, con un aumento del +9-11% (precedente +7-10%) a tassi di cambio costanti.Unha scelto di viaggiare con il Gruppo nel terzo trimestre, con un incremento del +2%. Il load factor medio è rimasto elevato nei mercati, attestandosi al 94% complessivo, in linea con l'anno precedente.Mercati + Compagnie aeree Estate 2025 con prenotazioni a -2% e ASP in tenuta a +3% in un mercato competitivo con una tendenza a prenotare in ritardo, a causa dell'impatto delle ondate di calore di giugno e luglio nei mercati di origine e del conflitto in Medio Oriente. TUI ha registrato unnel complesso.