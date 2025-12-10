Francoforte: performance negativa per TUI

(Teleborsa) - Ribasso per TUI
, che presenta una flessione del 3,25%.
La tendenza ad una settimana di TUI
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di TUI
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,332 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,928. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,736.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)