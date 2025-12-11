Milano 15:10
Francoforte: si concentrano le vendite su TUI

(Teleborsa) - Pressione su TUI, che tratta con una perdita dell'1,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TUI, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di TUI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, TUI evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,044 Euro. Primo supporto a 7,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,618.

