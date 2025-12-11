Francoforte: si concentrano le vendite su TUI

(Teleborsa) - Pressione su TUI
, che tratta con una perdita dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TUI
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di TUI
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, TUI
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,044 Euro. Primo supporto a 7,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,618.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)