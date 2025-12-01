Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:33
25.417 -0,07%
Dow Jones 19:33
47.551 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Francoforte: rosso per TUI

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per TUI
(Teleborsa) - Composto ribasso per TUI, in flessione del 2,84% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di TUI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,188 Euro. Rischio di discesa fino a 7,88 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,496.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```