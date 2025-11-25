Francoforte: calo per TUI

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per TUI
, che mostra un decremento dell'1,90%.
Il trend di TUI
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di TUI
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,653 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,463. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,843.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)