Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza di poco a +0,6%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42.451, mentre il primo supporto è stimato a 41.657. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.244.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)