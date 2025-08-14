Milano 11:02
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:02
9.159 -0,06%
Francoforte 11:02
24.247 +0,26%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza di poco a +0,6%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42.451, mentre il primo supporto è stimato a 41.657. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.244.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```