Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Contenuto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in flessione dello 0,25%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 30.735,7 con tetto rappresentato dall'area 31.304. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30.546,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)