Milano 16:16
42.584 +0,94%
Nasdaq 16:16
23.831 -0,08%
Dow Jones 16:16
44.825 -0,22%
Londra 16:16
9.162 -0,04%
Francoforte 16:16
24.349 +0,68%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,90% alle 16:00

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,90% alle 16:00
Risultato positivo dello 0,90% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 42.564,35 punti.
