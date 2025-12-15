Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:59
25.141 -0,22%
Dow Jones 19:59
48.370 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,32% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 44.090,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,32% alle 13:00
Risultato positivo dell'1,32% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 44.090,42 punti.
Condividi
```