Milano 13-ago
0 0,00%
Nasdaq 13-ago
23.849 +0,04%
Dow Jones 13-ago
44.922 +1,04%
Londra 13-ago
9.165 +0,19%
Francoforte 13-ago
24.186 +0,67%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.613,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.613,67 in apertura.
Condividi
```