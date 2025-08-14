Milano 13-ago
42.186 0,00%
Nasdaq 13-ago
23.849 +0,04%
Dow Jones 13-ago
44.922 +1,04%
Londra 13-ago
9.165 0,00%
Francoforte 13-ago
24.186 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,27%

Nikkey a 42.726,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,27%
Indice Nikkey -1,27% a quota 42.726,63 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```