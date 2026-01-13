Milano 12-gen
45.732 +0,03%
Nasdaq 12-gen
25.788 +0,08%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 12-gen
10.141 +0,16%
Francoforte 12-gen
25.405 +0,57%

Borsa: Grande giornata per Tokyo (+3,37%)

Il Nikkei 225 esordisce a 53.692,31 punti

In breve, Finanza
Protagonista il principale indice azionario giapponese, in forte rialzo del 3,37%, a quota 53.692,31 in apertura.
