Milano
17:35
42.654
+1,11%
Nasdaq
18:36
23.808
-0,17%
Dow Jones
18:36
44.706
-0,48%
Londra
17:35
9.177
+0,13%
Francoforte
17:35
24.378
+0,79%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 18.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Deere & Company scivola in fondo al mercato di New York
Deere & Company scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
14 agosto 2025 - 18.00
Pressione sul
produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali
, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,20%.
Condividi
Leggi anche
New York: Deere & Company si muove verso il basso
NextEra Energy scivola in fondo al mercato di New York
LKQ scivola in fondo al mercato di New York
Charles River Laboratories International scivola in fondo al mercato di New York
Titoli e Indici
Deere
-7,43%
Altre notizie
Marvell Technology scivola in fondo al mercato di New York
Deere, ricavi e utili in calo nel terzo trimestre
Perde Healthpeak Properties sul mercato di New York
Flutter Entertainment scivola in fondo al mercato di Londra
Il Comparto sanitario italiano scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Naturgy scivola in fondo al mercato di Madrid