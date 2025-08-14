Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:36
23.808 -0,17%
Dow Jones 18:36
44.706 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Migliori e peggiori, In breve
Deere & Company scivola in fondo al mercato di New York
Pressione sul produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,20%.
