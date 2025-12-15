Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:25
25.127 -0,28%
Dow Jones 20:25
48.381 -0,16%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Sanofi scivola in fondo al mercato di Parigi

Sanofi scivola in fondo al mercato di Parigi
A picco il gruppo farmaceutico francese, che presenta un pessimo -4,46%.
