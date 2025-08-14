Milano
17:35
42.654
+1,11%
Nasdaq
18:36
23.808
-0,17%
Dow Jones
18:36
44.706
-0,48%
Londra
17:35
9.177
+0,13%
Francoforte
17:35
24.378
+0,79%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 18.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
14 agosto 2025 - 17.00
Giornata di guadagni per l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che continua la giornata a 1.579,8 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
+0,96%
Altre notizie
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: in acquisto l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: sviluppi positivi per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services