Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:36
23.808 -0,17%
Dow Jones 18:36
44.706 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata di guadagni per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.579,8 punti.
