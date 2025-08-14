Milano 11:06
42.526 +0,81%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:06
9.161 -0,04%
Francoforte 11:05
24.251 +0,27%

Eventi e scadenze del 14 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
(Teleborsa) -

Giovedì 14/08/2025


Appuntamenti:
Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito
Borsa:
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Tenax International - CDA: Preconsuntivo Semestrale
ThyssenKrupp - Risultati di periodo


