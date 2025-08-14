Francoforte: netto calo registrato da ThyssenKrupp

produttore di acciaio

ThyssenKrupp

Germany MDAX

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 7,53% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 8,623 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 9,34. L'indebolimento dellaè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 8,251.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)