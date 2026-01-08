Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

Germany MDAX

ThyssenKrupp

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,17 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,87. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)