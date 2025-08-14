Milano 11:07
Francoforte: pioggia di acquisti su Talanx

(Teleborsa) - Brilla Talanx, che passa di mano con un aumento del 6,78%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Talanx rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Talanx, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 125,6 Euro. Primo supporto visto a 122,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 120,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
