Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Nemetschek
(Teleborsa) - Scambia in profit Nemetschek, che lievita del 2,47%.

Lo scenario su base settimanale di Nemetschek rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Nemetschek mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 122,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 125,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 120,5.

