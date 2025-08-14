Francoforte: risultato positivo per Nemetschek

(Teleborsa) - Scambia in profit Nemetschek
, che lievita del 2,47%.
Lo scenario su base settimanale di Nemetschek
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Nemetschek
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 122,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 125,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 120,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)