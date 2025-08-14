Milano 11:07
42.514 +0,78%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:07
9.160 -0,06%
Francoforte 11:07
24.251 +0,27%

Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp
Scende sul mercato il produttore di acciaio, che soffre con un calo del 7,53%.
Condividi
```