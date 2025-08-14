Milano
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 11.23
Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp
14 agosto 2025 - 09.50
Scende sul mercato il
produttore di acciaio
, che soffre con un calo del 7,53%.
Thyssenkrupp
-7,77%
