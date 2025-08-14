Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:37
23.806 -0,18%
Dow Jones 18:37
44.705 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: giornata negativa in Borsa per Enphase Energy

New York: giornata negativa in Borsa per Enphase Energy
Si muove in perdita la società di tecnologia energetica americana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,23% sui valori precedenti.
