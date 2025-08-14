New York: scambi in positivo per Charles Schwab

(Teleborsa) - Bene la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio
, con un rialzo del 2,41%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Charles Schwab
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Charles Schwab
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 98,87 USD con primo supporto visto a 96,26. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 94,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)