Milano 16:19
42.597 +0,97%
Nasdaq 16:19
23.855 +0,03%
Dow Jones 16:19
44.850 -0,16%
Londra 16:19
9.160 -0,05%
Francoforte 16:19
24.355 +0,70%

New York: violenta contrazione per ON Semiconductor

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per ON Semiconductor
Ribasso scomposto per il produttore di componenti elettronici, che esibisce una perdita secca del 3,91% sui valori precedenti.
Condividi
```