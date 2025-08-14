Milano 11:09
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:09
9.162 -0,04%
Francoforte 11:09
24.249 +0,26%

Piazza Affari: andamento rialzista per Ascopiave

Apprezzabile rialzo per il distributore di gas, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.
