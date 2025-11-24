Piazza Affari: giornata depressa per Ascopiave

(Teleborsa) - Sottotono il distributore di gas
, che passa di mano con un calo dell'1,95%.
Il movimento di Ascopiave
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di breve periodo della società energetica
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,293 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,243. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,343.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)