Milano 14:59
43.489 +0,31%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:59
9.690 -0,12%
Francoforte 14:59
23.729 +0,08%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

Scambia in profit l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che lievita del 3,62%.
