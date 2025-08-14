Milano 16:20
42.598 +0,98%
Nasdaq 16:20
23.854 +0,02%
Dow Jones 16:20
44.843 -0,18%
Londra 16:20
9.161 -0,05%
Francoforte 16:20
24.353 +0,69%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia
L'Indice del settore telecomunicazioni guadagna l'1,36% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 11.456,45 punti.
Condividi
```