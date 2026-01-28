Milano
Piazza Affari: balza in avanti il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 gennaio 2026 - 17.00
L'
Indice del settore telecomunicazioni
guadagna l'1,31% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 12.108,11 punti.
