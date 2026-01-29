Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 17:35
25.556 -1,79%
Dow Jones 17:35
48.873 -0,29%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Piazza Affari: perdite consistenti per il comparto telecomunicazioni in Italia

Profondo rosso per l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 11.920,03 punti, in netto calo dell'1,68%.
