Milano 11:10
42.519 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:10
9.162 -0,03%
Francoforte 11:10
24.246 +0,25%

Piazza Affari: positiva la giornata per Ascopiave

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Ascopiave
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di gas, con una variazione percentuale del 2,14%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ascopiave, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della società energetica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,06 Euro. Prima resistenza a 3,125. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```