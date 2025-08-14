Piazza Affari: positiva la giornata per Ascopiave

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di gas
, con una variazione percentuale del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ascopiave
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società energetica
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,06 Euro. Prima resistenza a 3,125. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)