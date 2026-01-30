Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:15
25.586 -1,15%
Dow Jones 18:15
48.522 -1,12%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Piazza Affari: positiva la giornata per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia guadagna l'1,25% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 111.808,28 punti.
Condividi
```