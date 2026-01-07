Milano 13:38
Piazza Affari: scambi in positivo per Ascopiave

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di gas, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ascopiave, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società energetica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ascopiave evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,348 Euro. Primo supporto a 3,293. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,257.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
