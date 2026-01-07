Piazza Affari: scambi in positivo per Ascopiave

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di gas
, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ascopiave
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società energetica
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ascopiave
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,348 Euro. Primo supporto a 3,293. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,257.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)