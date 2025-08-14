Milano 13:53
42.586 +0,95%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:53
9.169 +0,05%
Francoforte 13:53
24.340 +0,64%

Piazza Affari: positiva la giornata per Ferrari

Piazza Affari: positiva la giornata per Ferrari
Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%.
