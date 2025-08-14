Milano 16:20
42.598 +0,98%
Nasdaq 16:20
23.854 +0,02%
Dow Jones 16:20
44.843 -0,18%
Londra 16:20
9.161 -0,05%
Francoforte 16:20
24.353 +0,69%

Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia
Performance positiva per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dell'1,38% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```